Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Akça, salgına dikkati çekmek amacıyla Kurban Bayramı boyunca evine misafir kabul etmeme kararı aldı

Bunun için de evinin kapısına uyarı yazısı asan Akça, bayram süresince sevenlerinden anlayış istedi.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapısına astığı yazı nedeniyle gelenlerin önce şaşırdığını ancak daha sonra kendisine destek verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum"

Virüsün oluşturduğu tehlikenin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akça, "Bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. İnşallah yazıyı okuyanlar, bu kurala uyar. Yazıyı okuyanlar 'çok iyi yapmışsın' diyor. Belirlenen kurallara uyarsak hastalığın üzerinden inşallah geliriz. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Akça'nın kapıya astığı yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın. Bayramınız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.