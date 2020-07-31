Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girdi
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da, sahibinin elinden kaçarak restorana giren kurbanlık koçun müşterilere yaşattığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.
Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koç, yol kenarında bulunan kapısı açık restorana girdi.
Müşterilerin panik yaşadığı olayda koçun üzerine atlayan restoran çalışanı hayvanı yakaladı.
Koç sahibine teslim edilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Etiketler: kurban bayramı bartın kaçan koç bartın haberSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:51
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz