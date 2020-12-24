Açıkta bağlı sandallar karaya oturdu, su altındaki tarihi bazilikanın bazı parçaları görünür oldu, gölde adacıklar oluştu.



İznik Gölü'nde sular çekilince sahilde bulunan iskelenin ayakları da tamamen ortaya çıktı.

100 metre su çekildi, seviyesi 1 buçuk metre düştü

İznik, büyüklük açısından Marmara'nın birinci Türkiye'nin beşinci gölü.

Tarımsal sulama ve fabrikaların su kullanımına kuraklık da eklenince göldeki su miktarı azaldı. Gölün seviyesindeki düşüklük 1 buçuk metreyi buldu. Su çekilmesinin boyutu 100 metreyi buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu, göldeki çekilmeyle ilgili inceleme başlattı.