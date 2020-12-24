İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Pars"ın da kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 15.00'e kadar devam etti.