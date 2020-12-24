Can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlar...

Trafik kazalarının yüzde 96'sı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Kazaları önlemek için kurallara uymak kadar sürücünün bedensel ve psikolojik durumları da önemli.

Raporu olmayan sürücü araç kullanamayacak

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu", toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığı yapan sürücüler için artık bir zorunluluk...

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, psikoteknik raporu bulunmayan sürücüler 1 Ocak'tan itibaren araç kullanamayacak. Ayrıca 1180 lira cezai işlem uygulanacak.

Trafik daha güvenli hale gelecek

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler ilgili merkezlerde 12 testten geçiriliyor. Dikkat ve refleksleri ile hız ve mesafe tahmini becerileri inceleniyor.

Psikolog Gözde Üstün, bu uygulamayla trafiğin daha güvenli hale getirileceğini söyledi.

Psikoteknik testinden kalan sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.

Salgın düzenlemeleri kapsamında, psikoteknik belgesi alma zorunluluğu 26 Haziran 2020'den, 1 Ocak 2021'e ertelenmişti.