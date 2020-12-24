Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maske takmayan ve yasak yerde sigara içen kişiye 1800 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Bir kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 900, yasak yerde sigara içtiği için de 900 lira ceza kesildi.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 12 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
Kentte denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu cadde ve sokaklar ile iş yerleri kontrol edildi.
Ekipler, iş yerlerinde alışveriş yapan ve bir banka şubesi ile büfe önünde sırada bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Çifte ceza yedi
Denetimde, Kırklareli Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içmenin yasaklandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sigara içtiği ve maske takmadığı tespit edilen R.K'ye tutanak tutuldu.
Maske takmadığı gerekçesiyle 900, yasak yerde sigara içtiği için de 900 lira ceza yazılan R.K'nin daha sonra maske taktığı görüldü.
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