Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza kesildi.
Osmaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 33 kişinin COVID-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.
Bu kişilere toplam 103 bin 950 lira ceza uygulandı.
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