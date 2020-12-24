Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da araçların 'buzda dansı' kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da gece boyu etkili olan kar yağışı direksiyon başına geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda art arda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Kar yağışının ardından Ankara'da yaşanan kazaları kullanıcılar sosyal medya hesabından paylaştı.
Hilal Mahallesi'nde kayganlaşan yol buz pistine döndü. Otomobiller arka arkaya kaydı, birbirlerine çarparak durabildi.
Otomobillerin çarpışması sonucu yollar kapandı.
Yokuştan aşağı inmek isteyen sürücünün kullandığı aracın da frenleri işe yaramadı. Zincirleme kaza kameralara yansıdı.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı
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