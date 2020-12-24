Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 07:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.
Kurak geçen sonbahar ayının ardından başkentte beklenen kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sayfasında yer alan bilgilere göre, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 5 derece olacak.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Çöp konteynerine atılan bebek kurtarılamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz