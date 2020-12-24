Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "Yamaçlı" ve "Meydan" gruplarında aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.