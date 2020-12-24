Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elbistan ilçesinde oluşturulan şehir müzesinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı.

Müzede arkeolojik eserlerin yanı sıra bölgenin kültür ve sanatının yansıtıldığı bölümleri de inceleyen Demircan, açılışa hazırlanan şehir müzesinin son halini gördü.

Demircan, Elbistan Şehir Müzesi’nin bölgenin tarihini yansıtan eserlerden oluşturulduğunu ifade ederek, şehri hiç bilmeyen insanların dahi müzeyi gezdikten sonra bölgenin tarihine hakim olacağını söyledi.

"Elbistan Şehir Müzesi gençler için eğitici bir yer"

Müzenin son hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılacağını belirten Demircan, şöyle konuştu:

Ben buranın Elbistan'ın gençleri, çocukları için çok kıymetli bir eğitici yer olduğunu düşünüyorum. Bir bina içerisinde şehrin bütün dinamiklerini, tarihinden bu yana ve gelecek perspektifini üzerlerinde etkili kılacak böylesine bir çalışmanın örnek olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan gelenler de burayı daha yakından tanıyacaklardır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."