Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İntihara kalkışan genci polis kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de, kendini doğalgaz borusuna asarak intihara kalkışan 35 yaşındaki Erdem T.'yi polis memuru ipi keserek kurtardı.
Erdem T.’ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Erdem T.’yi koridorda doğalgaz borusuna asılı halde buldu.
Polis memuru ipi keserek, Erdem T.’yi bulunduğu yerden indirdi. İlk müdahalesi evde yapılan Erdem T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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