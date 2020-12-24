Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı yeniden sağlandı.
Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ilçenin Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.
Toprak birikintisi nedeniyle yolun Arhavi-Hopa-Sarp istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Karadeniz Sahil Yolu, Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Hava Durumu
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