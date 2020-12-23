Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy’de gelen araç yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.
Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.
Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler: Yangın
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