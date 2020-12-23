Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen mobilya fabrikasındaki yangın hasara neden oldu.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'deki bir mobilya fabrikasının elyaf deposundan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.
Etiketler: Yangın
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