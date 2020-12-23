Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenidoğan bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'de yenidoğan erkek bebeğini çöp konteynerine atan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne E.Ç., erkek arkadaşı M.P. ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
D.Ç. ile A.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anne E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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