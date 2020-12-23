Konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne E.Ç., erkek arkadaşı M.P. ile E.Ç'nin anne ve babası D.Ç. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

D.Ç. ile A.Ç. savcılıktaki sorgularının ardından, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne E.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

