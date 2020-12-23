Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yangın çıkan evde hasar oluştu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Yavuz Selim Mahallesi Sümbül Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Tuğba Demiraslan ve çocuklarının yaşadığı evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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