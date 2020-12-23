Yavuz Selim Mahallesi Sümbül Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Tuğba Demiraslan ve çocuklarının yaşadığı evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.