Salgın nedeniyle yılbaşında toplu eğlencelerin önüne geçmek için birbiri ardına tedbirler alındı.

Son olarak otellerdeki organizasyonlar da yasaklandı. Ancak bu durum fırsatçılara yeni alanlar açtı.

Lüks villalar ya da rezidans daireleri, yılbaşı gecesine özel kiralanıyor. Özellikle tatil beldelerindeki evlere ilgi yoğun. İstanbul'da da benzer bir durum söz konusu.

Bu evlerin gecelik ücretleri, 100 liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Dansçı ve DJ'ler için istenen ücretler ise, 600 ila bin 500 lira arasında değişiyor.

“Eğlence yapanların karakola gitme ihtimalleri yüksek”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, müstakil villalarda eğlenceli müzikli programları tanıtan ilanların yanıltıcı ilanlar olduğunu belirtti.

Ağaoğlu, “Bu ilanlar hukuka aykırıdır. Tüketiciler bunlara aldanıp sakın gitmesinler. Dolandırılma ihtimalleri de var. Karakola gitme ihtimalleri de var. Bunun yanı sıra bir de oldukça yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de otellerde verilen rutin hizmetin devam edeceğine dikkat çekti.

Eresin, “Herhangi bir otelde sakin bir ortamda tatil yapmak istiyorsanız güvenilir bir ortamda oteller tüm hizmetlerini sunuyorlar. Tek eksiğimizi müzik” şeklinde konuştu.

Otellerde eğlence olmayacak

Yılbaşında evlerde yapılacak kalabalık eğlencelerin de tedbirlere aykırı olduğu vurgulanıyor. Otellerin yılbaşında müşteri kabul ediyor olması da vatandaşları yanıltıyor. Oysa oteller açık olsa da eğlence düzenlemek yasak.

İçişleri Bakanlığı genelgesi öncesi kutlama için yapılan otel rezervasyonların iptal edilmesi gerekiyor.



