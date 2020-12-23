Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesindeki bir kulübede 16 kişinin kumar oynarken yakalandığını açıkladı.

Sonel, "16 kişiye de Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 lira para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadesini kullandı.