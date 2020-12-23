Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulübede kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
Ordu'da bir kulübede kumar oynayan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 50 bin 400 lira ceza uygulandı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet sorumluluk bölgesindeki bir kulübede 16 kişinin kumar oynarken yakalandığını açıkladı.
Sonel, "16 kişiye de Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 lira para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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