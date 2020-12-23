Akşehir’deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medresesi, onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalıydı.

Medresede yer alan Taş Eserler Müzesinde, neolitik dönemden Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu.

2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon, teşhir, tanzim çalışmaları tamamlanan müzede, Akşehir ve çevresinde bulunan Türk- İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenecek.

Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilere açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.

Akşehir Taş Medrese Taş Eserler Müzesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle açılacak.

