Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, öğle saatlerinde, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekiplerinin de hazır bulunduğu keşif için Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden alınarak Menteşe ilçesindeki cinayetin işlendiği bağ evine getirildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in talebi doğrultusunda mahkeme tarafından kabul edilen keşfe, mahkeme heyeti ile polis ekipleri, bilirkişiler ve taraf avukatları katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte, olayda kullanılan benzer özellikteki varil ve bir palette kullanıldı.

Mahkeme heyeti sanık Avcı'dan içine ağırlık konulan varili tek başına bağ evinden çıkarıp taşımasını ve hafif ticari kamyonete bırakmasını istedi. Avcı'nın varili yerde sürükleyerek taşımaya çalıştığı görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

"Birçok çelişki var"

Keşif sonrası bağ evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yer göstermeye uygun bir uygulama gerçekleştirildiğini söyledi.

Avcı'nın keşifte, varili nasıl doldurduğu, yaktığı ve taşıdığını anlattığını belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar etraflıca canlandırma şeklinde anlatıldı. Burada tamamen çelişkililerle dolu, kurgulatılmış bir ifadeler yumağı gördük. Böyle canice, hunharca, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet ve son derece soğuk kanlı şekilde keşif mahallinde detaylar anlatıldı. Biz doğrudan çapraz sorgu kapsamında sorularımızı da ilettik. Keşif icrası da yapıldı ama birçok çelişki var. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi ortaya koyacağız."