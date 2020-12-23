Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol, 3 litre de satışa hazır sahte içki ele geçirildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslam Mahallesi ve Banaz köyündeki iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 litre etil alkol, şişelere doldurulmuş 3 litre sahte içki ve boş etil alkol bidonları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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