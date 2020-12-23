Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan minibüsten 17 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde bir minübüste 17 sığınmacı yakalandı, aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde T.F. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Irak, Mısır ve Suriye uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sürücü T.F. gözaltına alındı.
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