Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde geçen 2 Aralık'ta apartmanın bodrum katında Cangül Ç'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Kafeslerin içinde kötü koşullarda ticari amaçla tutulan ve gürültü çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Tedavileri yapılan ve sahiplendirilmeleri için çalışma başlatılan köpeklerin ses tellerinin kesilip kesilmediğinin belirlenmesi için de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi tarafından inceleme yapıldı.

Köpeklerden 4'ü üzerinde yapılan ayrıntılı muayene ve inceleme sonucu hazırlanan raporla, köpeklerin ses tellerinin kesildiği kesinleşti.

Operasyon ses telleri ile sınırlı tutulmamış

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytun Okan Şenel ve Araştırma Görevlisi Dr. Yusuf Şen tarafından hazırlanan raporda, köpeklerin ses telleri için operatif girişimde bulunulduğu, hayvanların hiçbirinde ses tellerinin olmadığı bilgisine yer verildi.

Operasyonun sadece ses telleri ile sınırlı tutulmadığı, gırtlağın girişinde sağlı sollu olarak yer alan kıkırdakların büyük oranda deforme edildiği kaydedildi.

Raporda, operasyon için gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı, yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı uygulamalar yapıldığına dikkat çekildi.

"Fiziksel hasar ve ses kaybı kalıcı"

Hayvanların söz konusu operasyonu birden fazla kez geçirdiğine dair bulguya ulaşmanın olanaklı olmadığı, ancak bölgedeki deformasyon dikkate alındığında, her bir hayvanın birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Raporda şu bilgiler paylaşıldı:

"Oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın olduğu, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır."

Hayvanlarda olumsuz etkilere sebep oluyor

Raporda, ses tellerine müdahalenin hayvanlardaki olumsuz etkisine de yer verildi.

Söz konusu operasyonun uygulama yapılan bölgenin hassasiyeti nedeniyle uzun süreli ve şiddetli ağrıya neden olduğu, ağrının hayvanın yeterli düzeyde solunum yapmasına engel olduğu gibi, besinleri yutmakta zorluk çekmesi ya da solunum yoluna kaçırması riskini de doğurduğu vurgulandı.

Ayrıca ses tellerinin işlevsiz kılınması için gerçekleştirilecek cerrahi operasyonun, köpeklerde fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip olduğu, uygun bilimsel yöntemle gerçekleştirildiğinde dahi hayvan gönenci açısından sakınca teşkil ettiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, "Bunun uiçin yurdumuzda ses tellerine yönelik tedavi edici olmayan cerrahi girişimler bütünüyle yasaklanmış durumdadır" denildi.

Cangül Ç. hakkında adli işlem yapılacak

Hayvanları uygunsuz koşullarda beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç. hakkında bu rapor doğrultusunda adli işlem de yapılacağı belirtildi.