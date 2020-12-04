Köpeklere ses teli eziyeti
Ankara'da art arda iki köpek kurtarma operasyonu yapıldı. Önce bir bodrum katında 68 köpek, ardından bu kişinin kayınvalidesinin evinde 9 köpek ve 6 kedi bulundu. Yüksek sesle havlamasın diye bazı köpeklerin ses tellerinin alındığı anlaşıldı.
Damızlık olarak kullandıkları cins köpeklerin ses tellerini aldılar. Amaçları, köpeklerin yüksek sesle havlamasını önlemekti. Böylece apartmanda gizlice yasa dışı üretim ve satış yapmaya çalıştılar.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde art arda iki operasyon düzenlendi. Önce, Cangül Ç'nin evinin bodrum katındaki 23'ü yavru 68 cins köpek kurtarıldı.
İlk operasyonun ardından şüphelinin kayınvalidesi Fatma Ç'nin evine bir operasyon düzenlendi, 9 köpek ve 6 kedi kurtarıldı. Bulunan hayvanların 7'si gebe, 2'si yavruydu. İlk operasyonda köpekleri sakladıkları yerde bulunan iğneler, enjektörler dikkat çekti.
Hayvan hakları savunucusu Tülay Danacıoğlu, "Ses tellerinin kesilmiş olduğunu bundan dolayı havlayamadıklarını gördük. Bugün 2 köpeğimiz veterinerlik fakültesinde bunun için gerekli işlemler yapılmak üzere götürüldü" dedi.
Fatma Ç'ye hayvan başına 181 liradan toplamda 2 bin 715 lira para cezası verildi.
El konulan kedi ve köpekler belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Köpeklerin ses tellerinin alındığı Veterinerlik Fakültesinin raporuyla kesinleşirse "hayvanlara eziyet" suçundan soruşturma açılacak.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Enver Bediz