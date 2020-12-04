Damızlık olarak kullandıkları cins köpeklerin ses tellerini aldılar. Amaçları, köpeklerin yüksek sesle havlamasını önlemekti. Böylece apartmanda gizlice yasa dışı üretim ve satış yapmaya çalıştılar.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde art arda iki operasyon düzenlendi. Önce, Cangül Ç'nin evinin bodrum katındaki 23'ü yavru 68 cins köpek kurtarıldı.

İlk operasyonun ardından şüphelinin kayınvalidesi Fatma Ç'nin evine bir operasyon düzenlendi, 9 köpek ve 6 kedi kurtarıldı. Bulunan hayvanların 7'si gebe, 2'si yavruydu. İlk operasyonda köpekleri sakladıkları yerde bulunan iğneler, enjektörler dikkat çekti.

Ses tellerinin alındığı kesinleşirse soruşturma açılacak

Hayvan hakları savunucusu Tülay Danacıoğlu, "Ses tellerinin kesilmiş olduğunu bundan dolayı havlayamadıklarını gördük. Bugün 2 köpeğimiz veterinerlik fakültesinde bunun için gerekli işlemler yapılmak üzere götürüldü" dedi.

Fatma Ç'ye hayvan başına 181 liradan toplamda 2 bin 715 lira para cezası verildi.

El konulan kedi ve köpekler belediyenin hayvan barınağına götürüldü. Köpeklerin ses tellerinin alındığı Veterinerlik Fakültesinin raporuyla kesinleşirse "hayvanlara eziyet" suçundan soruşturma açılacak.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Enver Bediz