Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın bodrumunda ticari amaçla cins köpek yetiştirildiği ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adrese gitti.

Adreste, elverişli olmayan ortamda beslendiği belirlenen 68 cins köpek bulundu.

"Köpekler sahiplendirilecek"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayvanların eziyet çektirilerek yetiştirildiğine dair iddialar olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu masum canlılarımızı bulundukları ortamdan alarak bakım ve tedavilerine başladık. Hayvanların temizliğini ve gıda takviyelerini de yapacağız. Daha sonra da köpekler sahiplendirilecek, isteyen vatandaşlarımıza verilecek. Şu anda veteriner arkadaşlarımız köpeklerimizi gözetim altında tutuyor, sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

Ses tellerinin alınıp alınmadığını veteriner fakültesi tespit edecek

Altınok, köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığının tespiti için şüphe duyulan 4 köpeği kontrol amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdiklerini ve durumun üniversiteden gelecek raporla netlik kazanacağını söyledi.

Altınok, hayvanlara kötü muameleyle ilgili yapılacak yasal işlemlerin de Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda belirlenebileceğini kaydetti.