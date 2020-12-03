Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağ evindeki maske ve sosyal mesafesiz eğlenceye 44 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta bağ evinde müzik eşliğinde eğlenen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin lira ceza kesildi.
Türkoğlu ilçesinde bağ evinde toplanan bir grup, müzik sistemi kurup sanatçı eşliğinde eğlenmeye başladı. Gruptakilerden bazıları, bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Kayıtları inceleyen ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin ihlal edildiğini belirleyen Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu eğlenceye katılanların kimliklerini tespit etti.
Jandarma, bağ evinde bulunan 14 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal etmekten 44 bin lira ceza kesti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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