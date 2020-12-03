Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, COVID-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve giderek denetim yaptı.

37 bin 800 lira ceza

Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 liraya da el konuldu.