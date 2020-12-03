Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip bir evde kumar oynayan 12 kişiye para cezası verildi.
Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, COVID-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir eve giderek denetim yaptı.
37 bin 800 lira ceza
Ekipler, kontrollerde evde sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza uyguladı.
Denetimlerde, iskambil kartları, yazboz ve 2 bin 730 liraya da el konuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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