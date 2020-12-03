Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yıkım sırasında enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 katlı binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altına kalmaktan son anda kurtuldu.
Alanya'da, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı.
Kepçe operastörünün yıkım için bir süre çalımasının ardından bina beklenmedik bir anda çöktü. kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan birkaç metre ile kurtuldu.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Kentsel Dönüşüm
Son Haberler
- 21:00
- 20:57
- 20:57
- 21:01
- 20:35
Sıradaki Haber
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz