Alanya'da, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı.

Kepçe operastörünün yıkım için bir süre çalımasının ardından bina beklenmedik bir anda çöktü. kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan birkaç metre ile kurtuldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.