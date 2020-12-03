Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta, şehit olan 2 bin 783 Azerbaycan askerine Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, Azerbaycan'a ve bütün Türk dünyasına başsağlığı dilediğinde bulundu.

Türk Konseyinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TürkKonseyi üyesi kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için yürüttüğü haklı mücadelesinde vatanı uğrunda can veren 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, Azerbaycan'a ve bütün Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Azerbaycan'da şehitler yarın saygı duruşuyla anılacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgiyi kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta, 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de topraklarını işgalden kurtarmak için yürütülen operasyonda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin yarın saygı duruşuyla anılması yönünde karar almıştı.

Aliyev'in imzaladığı kararda, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden Vatan Savaşı şehitlerinin anısı, 4 Aralık saat 12.00'de saygı duruşu ile anılacak" ifadesi yer almıştı.