Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 64 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 64 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, otomobilde gizlenmiş sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
Son Haberler
- 17:59
- 17:57
- 17:45
- 17:59
- 17:31
Sıradaki Haber
Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat için yardım bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz