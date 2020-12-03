Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran anne ve kızı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran Suriyeli anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
İpek Mahallesi 433 sokakta Suriyeli Abdulvahap eşi Zekiye ve kızı Şindar Şino zehirlenme şüphesiyle özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan anne ve kızı yaşamını yitirdi, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Anne ve kızın cenazesi, otopsi için morga konuldu.
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