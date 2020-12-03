İpek Mahallesi 433 sokakta Suriyeli Abdulvahap eşi Zekiye ve kızı Şindar Şino zehirlenme şüphesiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan anne ve kızı yaşamını yitirdi, babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Anne ve kızın cenazesi, otopsi için morga konuldu.