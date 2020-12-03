Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Osman Meşeli idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 15. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Osman Meşeli olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Cevdet Meşeli yaralandı.
Cevdet Meşeli, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Osman Meşeli'nin cenazesi ise Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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