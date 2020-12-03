Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü kamyona çarptı: 2 yaralı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otobüsteki 2 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü, 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı.
Kazada otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekibi yapıldı.
Etiketler: İETT Trafik Kazası
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