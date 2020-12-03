Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kağılcık köyünde 21 pozitif vaka ile çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.