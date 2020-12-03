Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kağılcık köyünde 21 pozitif vaka ile çok sayıda temaslı kişi tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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