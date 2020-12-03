Erzurum'da, COVID-19 ile mücadelede yoğun çalışan ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, bir süre önce çeşitli şikayetler üzerine test yaptırdı.

Bedir, test sonucunun pozitif çıkmasıyla evde karantinaya alındı.

Genel sağlık durumu iyi olan Bedir, COVID-19 salgınını önlemek amacıyla sağlıkçıların gece gündüz demeden yoğun mesai içinde olduğunu söyledi.

"Kurallara uyulduğunda bizim yorgunluğumuz da geçiyor"

Kentte vatandaşlara daha verimli sağlık hizmet sunmak için çalıştıklarını kaydeden Bedir, "Hem vatandaşlarımıza hem de salgın sürecinde gerçekten yorulan sağlık personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun tempoyla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Kurallara uyulduğunda bizim yorgunluğumuz da geçiyor." dedi.

Bedir, vatandaşlardan kalabalık ortamlara girmemesini isteyerek, bulundukları kapalı mekanları da çok iyi havalandırmasını tavsiye etti.