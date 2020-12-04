Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gölbaşı'nda yaptığı uygulamalarda, 13 Afganistanlı ve 1 Pakistanlı düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.