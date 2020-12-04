Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara Gölbaşı’nda polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gölbaşı'nda yaptığı uygulamalarda, 13 Afganistanlı ve 1 Pakistanlı düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ankara
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