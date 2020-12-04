Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sahilleri ve parkları doldurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini açıklamıştı.

Ara yoğun bakım servisi oluşturuluyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise vaka sayılarındaki artışa hazırlık olarak yeni bir 'ara yoğun bakım servisi' oluşturulmaya başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların çoğunun virüsü tanıdık çevrelerinden kaptığı ve aile içi bulaşların çok yüksek olduğu öğrenildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Yoğun bakımlarımızda ihtiyaç duyulan tüm tedavileri en üst düzeyde sağlamaktayız. Entübe olup ventilatör desteğine ihtiyacı olan hastalarımız olsun, yüksek akış desteği olan hastaların tamamına hizmet verebiliyoruz. Şu an gelen talebi karşılayabiliyoruz. Yatak sayılarını da artırmaya çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Arkadaş gruplarının aktiviteleri de riskli

İnsanların sosyal ortamda bir araya gelmesiyle vakalarda artış yaşandığını anlatan Doç. Dr. Kavrut Öztürk, şunları söyledi:

“Vatandaşlar sıklıkla sosyal ortamda, kendi tanıdık çevrelerinden vakaları kapıyorlar. Aile içi bulaşlar çok fazla. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye bulaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni gibi temel tedbirlere uyulması oldukça önemli. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tedbirlere uyulması. Uyulduğu takdirde vaka artış hızını belki engelleyebiliriz. Biz tedavi ve hizmet aşamasında tatbiki elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşların da kurallara uyması çok önemli."

"Yemeklerini alanlar banklarda yiyor"

Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen vatandaş Emre Korunç, şunları anlattı:

"Sosyal mesafeye ve önlemlere uyulmaması nedeniyle vakalar arttı. Restoranlar kapandıktan sonra yemeklerini alan insanlar banklarda yiyor. Sosyal mesafeye hiçbir şekilde uyulmuyor. Banka önlerindeki sıralarda insanlar iç içe bekliyor."

[Fotoğraf: DHA]