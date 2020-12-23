Kentte koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği ilçelerden biri olan İnegöl'de, bir düğün salonunda yapılan düğünde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, davetlilerin maske takmadığı düğünde, damat ve arkadaşlarının halay çekerken çekilen görüntüleri tekilere neden oldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, damat ile halay çektiği 14 arkadaşına sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 47 bin 700 lira ceza uyguladı. Öte yandan salon sahibine de 3 bin 150 lira ceza kesildi.