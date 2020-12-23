İstanbul'da son dönemin en büyük sahte parfüm operasyonlarından biri yapıldı. İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Takibe alınan zanlıların kimliği belirlendi. Ardından da Avcılar, Başakşehir ve Kücükçekmece'de 10 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 42 bin 179 şişe ve 2 bin 320 litre sahte parfüm ile 1 ton saf alkol ele geçirildi. Polis, yaklaşık 33 bin boş şişe, 617 bin parfüm kutusu, imalatta kullanılan 6 makineye de el koydu.

Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 71 milyon lira olduğu açıklandı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.