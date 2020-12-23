Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren adamı yoldan geçen acil tıp teknisyeni kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde, kalp krizi geçiren yaşlı adama, sokaktan geçen acil tıp teknisyeni müdahale etti. 73 yaşındaki adamın sağlık durumu iyi.
Evine gitmek için aracına binen 73 yaşındaki İbrahim Bozçayır'ın fenalaştığını gören vatandaşlar, yaşlı adamı araçtan çıkararak yere yatırdı.
O esnada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç, yaşlı adamın nefes almadığını görüp kalp masajına başladı. Sevinç yaklaşık 7 dakika boyunca Ferhat Köken isimli vatandaşla yaşlı adama kalp masajı uyguladı.
Olay yerine çağırılan ambulansla kalp krizi geçiren ve baygın halde olan yaşlı adam İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bozçayır, buradaki müdahalenin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
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