Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 181 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 181 litre kaçak içki ele geçirildi. şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Babaeski ve Vize ilçesinde iki şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına aldı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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