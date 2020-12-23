Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanması için uygulama yaptı.
Yenimahalle'de 13, Altındağ'da 10, Gölbaşı'nda 8, Mamak'ta 5 ve AŞTİ içinde 4 olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerden 39'unun Afganistan birinin ise Özbekistan uyruklu olduğu belirlendi.
İran üzerinden gelerek Ağrı ve Van'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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