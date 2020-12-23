Kastamonu'da 12 yıldır özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan 47 yaşındaki Vedat Gök, 26 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Tedavisine evinde başlanan Gök, daha sonra durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı, ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gök'ün cenazesi, dün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Gök'ün, 13 kardeşinin küçük yaşta ateşli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, babasının da doktor olduğu yıl vefat ettiği ortaya çıktı. Üç çocuk babası Gök'ün bir oğlunun tıp fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Pozitif olduğunu öğrendiğinde dua istedi"

Eşinin 26 Kasım'da pozitif olduğunu öğrendiğini aktaran Elif Gök, "3-4 gün evde izole oldu. Daha sonra hastanede tedavi sürecimiz başladı. Ardından yoğun bakıma alındı, yoğun bakımda da entübe edildi. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi ve dün de vefat etti" diye konuştu.

Gök, salgının başından beri kurallara uyduklarını dile getirerek, "Görevi başında bulaş oldu. Zor bir süreç. Lütfen herkes kurallara uysun, 'Bize bir şey olmaz.' demesinler. Eşim pozitif olduğunu öğrendiğinde moralini yüksek tutmaya çalışıyordu, eşinden dostundan dua istedi. Tedavi sürecini evde sürdürmek istedi ama hastaneye gitmesi gerekti" ifadelerini kullandı.

Kızı Tuana Gök de babasını kaybetmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, herkese kurallara uyma çağrısında bulundu.