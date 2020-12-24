Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan şüpheliler kısıtlamayı ihlal edince yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan iki şüpheli kısıtlamayı ihlal edince gözaltına alındı.
Kısıtlama saatlerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, İnegöl ilçesinde G.Ş. ile O.U'nun içki içtiğini fark etti.
Ekipler, kimlik sorgularını yaptıkları kişilerin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti. Gözaltına alınmak istenilen şüpheliler mukavemet gösterince arbede yaşandı.
Yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Maske ve kısıtlama kurallarını ihlalden şüphelilere toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Sıradaki Haber
Bakan Yardımcısı Demircan Elbistan Şehir Müzesi'ni inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz