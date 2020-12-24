İsmi henüz bilinmeyen 35 AAJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü, Basmane Meydanı'nda trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekipleri de şüphelinin peşine düştü. Şüpheli, aracıyla ters yönden giderek izini kaybettirmeye çalıştı. İçerisinde 2 şüphelinin olduğu otomobil, polislerin yolu kapatmasıyla refüje çarpıp durdu. Ekiplerce sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü ve yanındaki kişiye maske takmama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Otomobil ekiplerce bağlandı.

Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için test yapılacak.