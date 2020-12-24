Apartmandan çöp atmaya gider gibi çıkan kadın, 2 saat önce doğurduğu bebeğini poşet içinde konteynere bırakıp döndü. Soğukta ölüme terk edilen bebeği gece kağıt toplayıcılar buldu. Hemen hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Kepez'deki bebek ölümü üzerine polis harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Bebeğini ölüme terk eden genç annenin kimliği tespit edildi.

22 yaşındaki kadın gözaltına alındı ve yaptığını itiraf etti. Hamileliğini doğuma kadar ailesinden gizlediğini anlattı. Banyoda doğum yaptıktan sonra bebeği evlerinin 200 metre uzağındaki çöp konteynerine bıraktığını söyledi.

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Kadının, anne ve babası ile 21 yaşındaki erkek arkadaşı da gözaltına alındı. Arkadaşının, bebeğin konteynere bırakılmasıyla ilgisi bulunmadığı belirlendi.

Genç kadının anne ve babasının ise evdeki delilleri yok etmeye yardımcı oldukları iddia edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bebeği çöp konteynerine bırakan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kadının anne ve babası da savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.