Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi olan K.A., internet üzerinden satışa çıkarılan otomobile alıcı olduğunu ancak dolandırıldığını ileri sürdü.

K.A., şikayetinde Malatya'da yaşadığını, irtibata geçtiği satıcıya önce kapora olarak 500 lira gönderdiğini ardından Sivas'a geldiğini, istenilen 147 bin 500 lirayı ise satıcı B.G.'nin verdiği hesaba yatırdığını, ancak ne aracı ne de parasını alabildiğini söyledi. B.G.'nin kendisine koronavirüse yakalandığını belirterek, otomobili teslim etmediğini öne sürdü.

Şüphelinin 22 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi

Polis ekipleri, Huzur Mahallesi'nde yaşayan şüpheli B.G.'yi evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada 65 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Benzer suçlardan 39 kaydı, 48 arama dosyası ve kesinleşmiş 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan B.G., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



