Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Adıyaman’da etkili olan rüzgar, soba zehirlenmelerine neden oldu.
Kahta ilçesinin Erikli köyünde yaşayan aynı aileden 4 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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