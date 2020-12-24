Adıyaman’da etkili olan rüzgar, soba zehirlenmelerine neden oldu.

Kahta ilçesinin Erikli köyünde yaşayan aynı aileden 4 kişi, sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.