Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Pekcan'dan esnaf ve sanatkara destekle ilgili açıklama
Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkara destekte e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı Destek Ödemesi
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